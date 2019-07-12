Шашлыкам в лесу – нет: Спасатели объявили наивысший уровень пожароопасности в стране
В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах и других экосистемах
В Украине в пятницу, 12 июля, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 12 июля в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Ровенской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сообщили в ГСЧС.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, что сегодня в Украину "заглянет" небольшое потепление, однако почти на всей территории страны пройдут дожди.
Как сообщали "Сегодня", дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.
Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:
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