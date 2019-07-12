Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Шашлыкам в лесу – нет: Спасатели объявили наивысший уровень пожароопасности в стране

12 июля, 09:27

В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах и других экосистемах

Фото: Pixabay

В Украине в пятницу, 12 июля, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 12 июля в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Ровенской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сообщили в ГСЧС.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, что сегодня в Украину "заглянет" небольшое потепление, однако почти на всей территории страны пройдут дожди.

Как сообщали "Сегодня", дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.

Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, ГСЧС, предупреждение, пожароопасность

Вы сейчас просматриваете новость " Шашлыкам в лесу – нет: Спасатели объявили наивысший уровень пожароопасности в стране". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черниговские спасатели ликвидировали последствия "взрыва" на нефтебазе

Вчера, 20:54

Для отработки действий был имитирован подрыв газовоздушной смеси

В Москве огонь уничтожил ТЭЦ: мощный пожар сняли на видео

Вчера, 13:07

В результате возгорания пострадали семь человек

В Киеве объявили "желтый" уровень опасности: как не стать жертвой шквального ветра

9 июля, 15:59

Столицу в ближайшие часы накроет стихия

Смертельный пожар в Киеве: пламя охватило вагончик

9 июля, 14:02

Трагедия произошла на частной территории в Печерском районе

Подробности смерти женщины и ее двух сыновей в Скадовске

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Украинская ответочка России

Украина добилась важного успеха с новыми ракетами

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Сборная Украины совершила невероятный камбэк в Евролиге

На чем ездят чемпионы мира по боксу. От Мэйвезера до Ломаченко

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Завод Ахметова начал процедуру банкротства — СМИ

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь