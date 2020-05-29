Школа на карантине: пройдут ли выпускные в 11-х классах

Из-за карантина в Украине запрещены любые массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек. Как будет проходить завершение учебного года в Украине и станут ли проводить выпускные для 11-х классов – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в одной из частных школ Харькова выпускной решили провести. Вместо лент выпускники пришли в масках с надписью "Выпуск 2020". На стадионе собрали 48 одиннадцатиклассников, учителей и первоклассников. В самой школе уверяют, что все соблюдали дистанцию. Уже после мероприятия директор городского управления образования Ольга Деменко заявила, что школа не обращалась за разрешением провести выпускной. Полиция Харькова собирается назначить проверку, были ли нарушения во время празднования.

Реклама

Этот случай – исключение из правил. В этом году в школах выпускные не будут проводить. Директор школы №5 Печерского района Киева Светлана Олексюк говорит, что мероприятия на период после карантина не планируют. Более того, пока неизвестно, когда школа сможет выдать выпускникам документы.

Ученики 11-х классов должны сдать Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Поэтому документы о полном среднем образовании они получат после тестирования, когда будут известны результаты.

"Мы пока не знаем, когда будем выдавать документы одиннадцатиклассникам. Пока никакой информации об этом не получали. Видимо, это будет после ВНО, но даты тестирования еще под вопросом", – рассказала Светлана Олексюк, директор школы №5 Печерского района Киева.

Минобразования планирует начать ВНО по математике 25 июня, а завершить химией 17 июля. Результаты тестирования по всем предметам огласят до 29 июля.

Аттестаты вовремя получат только девятиклассники. В школах должны составить график выдачи свидетельств о базовом среднем образовании и после 15 июня будут приглашать выпускников забрать документы.

Реклама

Одиннадцатиклассница Валерия Зинченко из Херсона говорит, что после ВНО планируют классом собраться и отметить выпуск.

"Мы не знаем, продолжится ли карантин. Но после ВНО мы хотим собраться классом вне школы, позвать учителей. Но это точно будет уже не то. Лето для нас будет сложным, поскольку сразу после ВНО начнется вступительная кампания, многие разъедутся и в итоге мы можем и не собраться", – рассказывает Валерия.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, пройдут ли последние звонки в школах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Последний звонок на карантине: как школы будут прощаться с выпускниками" .

А как в этом году будет проходить ВНО, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама