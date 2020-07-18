В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области могут пострадать

В отдельных районах ожидаются ливни и шквалы

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине и повышении уровня воды.

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ливни могут пройти в Карпатах и на Закарпатье.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июля в западных областях, ночью также и в Донецкой и Луганской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем ​​в Карпатах и ​​на Закарпатье местами значительные дожди", – написала пресс-служба.

Спасатели также предупреждают о повышении уровня воды в реках Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

В период с 18 по 20 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем на 0,2-1 м, возможен выход воды на речные поймы. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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Кроме того, 18-20 июля на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов на Волыни будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

Напомним, ранее в селе Бабин Ивано-Франковской области прошел ливень с градом. На улицах быстро образовались целые "реки". В Сети опубликовали видео.

В ночь с 11 на 12 июля на западе Украины дожди обесточили 100 населенных пунктов и подтопили дороги и жилые дома .

Новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от влияния погодных контрастов:

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