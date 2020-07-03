Шмыгаль рассказал, сколько лесов восстановили в Украине за последние 10 лет

Лес мог впитать лишь 10% осадков, которые вызвали наводнение на западной Украине, отметил премьер

За последние 10 лет площадь восстановленных лесов в Украине превысила площадь вырубок. Об этом, комментируя масштабные наводнения на западной Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Украинская правда".

Реклама

"Относительно восстановления лесов, то все сплошные срубы лесоводы восстанавливают. За весну этого года восстановлено, по официальным данным, 32,3 тысячи гектаров леса. Соотношение площади создания лесов за 10 лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще есть незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учитывать и иметь понимание, какой объем насаждений должен происходить в Украине", – сказал он в Верховной Раде во время "Часа вопросов к правительству".

Премьер рассказал, что лес мог впитать лишь 10% осадков, которые вызвали наводнение на западной Украине. В частности, по данным Гослесагентства, количество осадков, которое выпало на Ивано-Франковщине, составило 2,8 млрд м3.

Читайте также: Подтоплены более сотни домов: что сейчас происходит на западе Украины

Шмыгаль сообщил, что власти выделили на преодоление последствий наводнения компенсацию людям, а также средства на проведение комплекса превентивных мер, чтобы не допустить затоплений в будущем:

Закарпатской области – 30 млн грн;

Ивано-Франковской – 480 млн грн;

Львовской – 10 млн грн;

Черновицкой – 30 млн грн.

Реклама

Также государство обеспечит помощь семьям погибших в размере 200 тысяч грн, владельцам жилых домов, которые полностью разрушены – 300 тысяч грн на семью, семьям на капитальный ремонт – 50 тысяч гривен, на возмещение потерь поврежденных домов – 20 тысяч грн.

По словам премьера, отдельно Министерству защиты окружающей среды выделили 122 млн грн для Гослесагентства и Госагентства водных ресурсов для восстановления дамб и разрушенной инфраструктуры.

В тренде Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 46 тысяч

Читайте также: На Закарпатье объявлен режим чрезвычайной ситуации: чиновники посчитали ущерб

Кроме того, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выделили 41 млн грн, для Нацгвардии – 22 млн грн, для Нацполиции – 19 млн грн. Шмыгаль объяснил, что это расходы на горючее для этих служб, которые с помощью спецтехники, помогали преодолевать последствия наводнения и сейчас обеспечивают провизией отрезанные от цивилизации населенные пункты.

Шмыгаль добавил, что это не окончательная сумма, которую власти выделили на преодоление последствий непогоды.

Реклама

Сейчас, по его словам, в Украине ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению, для которых составят карты угроз и рисков затопления.

Ранее президент Владимир Зеленский проверил ликвидацию последствий наводнения на Ивано-Франковщине и заверил, что деньги на ликвидацию последствий потопа есть.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама