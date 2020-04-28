Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответ

Глава правительства назвал три сценария, как жить в условиях пандемии

Украинское правительство получает многочисленные обращения с просьбой ускорить процесс выхода страны из карантина , связанного с пандемией коронавируса, однако власти осознают свою ответственность за жизнь и здоровье украинцев. Об этом глава Кабинета министров Денис Шмыгаль пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в начале мая ожидается пик заболевания, который сначало нужно успешно пройти, прежде чем начать процесс ослабления ограничений.

По словам Шмыгаля, в мире существует три сценария, как жить в условиях пандемии.

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"Первый – это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводит комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", – уверен премьер.

"Второй вариант – либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", – напомнил глава правительства.

"И третий сценарий – это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать", – подытожил Шмыгаль.

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Напомним, Шмыгаль заявил, что три этапа выхода из карантина могут начаться одновременно .

Видео: Сегодня

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