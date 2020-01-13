Штраф – 34 тысячи: в "Слуге народа" хотят жестче наказывать за нарушение ПДД

/ Фото: Сегодня

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Водители не боятся низких штрафов и останавливаются, где хотят. Поэтому штрафы хотят повысить. В парламенте зарегистрировали проект закона №2628 авторства депутатов от "Слуги народа".

Парламентарии хотят поднять штрафы и изменить разметку запрета остановки на дорогах.

Штрафы не сдерживают водителей от нарушений

Водители игнорируют знаки запрета остановки из-за низких штрафов и отсутствия контроля, говорит юрист Юрий Грек. Более того, машины часто паркуются в запрещенных местах.

"Правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку в зоне 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов, остановок и мест, где разрешено останавливаться водителям с инвалидностью. Штраф за нарушение запрета – 510 грн. Такой штраф не сдерживает водителей. Но есть еще большая проблема – полиция часто не фиксирует такие нарушения, если не брать Киев, потому что и для них это слишком мелко", – прокомментировал юрист.

/ Фото: Сегодня

Полиция часто не может доказать факт нарушения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Причина в сложности доказать, на каком расстоянии, например, от перекрестка находится машина.

"Как показывает судебная практика, применение работниками полиции подручных средств измерений (рулетка) или фиксирование на камеру "незначительного" расстояния от транспортного средства до перекрестка не находят поддержки в судах при обжаловании нарушителями постановлений о привлечении к административной ответственности. В результате большое число постановлений отменяется судами и нарушители фактически остаются без ответственности, – отмечает авторы законопроекта в пояснительной записке.

Вместо 510 грн – 3400 грн

Штраф за стоянку в запрещенном месте хотят повысить до 3400 грн. А за стоянку на местах для водителей с инвалидностью или неправомерное использование знака на машине "водитель с инвалидностью" предлагают штраф в 34000 грн.

Из этой суммы 70% будет идти в местные бюджеты на установку знаков и нанесение разметки. При этом разметку тоже хотят изменить. Сплошная желтая линия, которая используется в разметке для обозначения запрета остановки, мало выделяется на дороге, говорится в пояснительной к проекту. Поэтому разметку сделают более контрастной по размеру, форме и цвету.

"Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м", - говорится в проекте.

/ Фото: Нацполиция

Фиксация и доказательство факта нарушения правил остановки в запрещенных местах будут сводиться к необходимости сделать фото автомобиля, считают авторы. Якобы такая разметка будет четко выделяться на фотографии. А для того, чтобы фото стало доказательством, нужны будут минимум три фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов. Также законопроект допускает использование камер видеонаблюдения в качестве доказательства.

"К сожалению, водители не хотят понимать, что остановка рядом с пешеходным переходом значительно ограничивает обзор для пешехода и для машин, которые движутся по дороге. Потому что водитель на дороге будет видеть припаркованный автомобиль, а человека, который начинает переходить дорогу – нет. Также и пешеходу. Возможно, зная, что размер штрафа немаленький, водители не будут рисковать своим кошельком, если не чужими жизнями", – отмечает Юрий Грек.

Отметим, недавно в МВД заявляли, что будут инициировать поднятие штрафов за "некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности". Замглавы ведомства Антон Геращенко рассказал, что штраф за превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/ч, хотят поднять до 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортом на срок шесть месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн).

Напомним, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи – с пострадавшими. Травмировано более 26 тысяч человек. Погибло 2716 человек. Составлено 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Украине начали вводить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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