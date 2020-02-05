Штраф за разведение костров в лесу резко увеличат

Во избежание масштабных пожаров в лесах Украины Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, повышающий размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесной зоне.

За разведение огня в лесу и другие нарушения пожарной безопасности штраф увеличен с нынешних 255 грн. до 850 грн. А за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем придется заплатить 1700 грн. Сейчас размер этого штрафа составляет 850 грн. Также депутаты приняли за основу документ об инвентаризации лесов, который предусматривает создание карты лесных насаждений по всей территории Украины.

"Речь идет о внесение данных в кадастр со всеми возможными знаками и точками. Это не даст возможности украсть ни одного клочка леса", – заявил народный депутат Вадим Ивченко (фракция партии "ВО" Батькивщина").

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Киевской области пожарные установили видеонаблюдение для выявления возгораний в лесах.

Также мы рассказывали о том, как в Житомирской области масштабный пожар уничтожил дачи и 100 гектаров леса.

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