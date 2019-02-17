Sea Breeze у берегов Крыма: Украина и США задействуют серьезные силы
В ходе учений будут задействованы корабли и катера морской пограничной охраны
Во время совместных учений Украины и США Sea Breeze 2019 украинские пограничники задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Также стало известно, что учения будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря.
"В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, цели которых не раскрываются, поскольку остается актуальным режим "свободной игры", в котором неожиданные задания будут поступать из штаба учений", – говорится в сообщении.
Кроме того, пограничники отметили, что новацией нынешних учений станет отработка речного элемента: по легенде, противник будет пытаться заблокировать выход в море из крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай.
Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачу по сопровождению транспортных гражданских судов по реке и их свободного прохода через устье Дуная в Черное море. В этом элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы.
Стоит добавить, что учения Sea Breeze проводятся Украиной и США каждый год, начиная с 1997, и являются открытыми для других стран.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze 2019.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Sea Breeze у берегов Крыма: Украина и США задействуют серьезные силы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"
В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается