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Sea Breeze у берегов Крыма: Украина и США задействуют серьезные силы

Сегодня, 13:45

В ходе учений будут задействованы корабли и катера морской пограничной охраны

На время учений "Си-Бриз" украинцы привлекут крупные силы
На время учений "Си-Бриз" украинцы привлекут крупные силы. Фото: Думская
Sea Breeze у берегов Крыма: Украина и США задействуют серьезные силы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/949/321/5c69493219973.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/949/321/5c69493219973.jpg Украина В ходе учений будут задействованы корабли и катера морской пограничной охраны

Во время совместных учений Украины и США Sea Breeze 2019 украинские пограничники задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Также стало известно, что учения будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

"В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, цели которых не раскрываются, поскольку остается актуальным режим "свободной игры", в котором неожиданные задания будут поступать из штаба учений", – говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники отметили, что новацией нынешних учений станет отработка речного элемента: по легенде, противник будет пытаться заблокировать выход в море из крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай.

Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачу по сопровождению транспортных гражданских судов по реке и их свободного прохода через устье Дуная в Черное море. В этом элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы.

Стоит добавить, что учения Sea Breeze проводятся Украиной и США каждый год, начиная с 1997, и являются открытыми для других стран.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze 2019.

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Тег Крым, учения, Си-Бриз

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