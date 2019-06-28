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Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задания в составе сил НАТО

28 июня, 10:40

Оценка готовности украинских бойцов проводилась в соответствиями критерий НАТО

фото: сайт ССО
фото: сайт ССО.

Впервые подразделение сил спецопераций ВСУ, которое не является членом НАТО, успешно прошло оценку готовности выполнять задачи в составе сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщили на сайте ССО.

"По заключению старшего наблюдателя НАТО, изложенных в итоговом рапорте по результатам оценки, оценка украинской тактической группы специальных операций (SOLTG) была проведена в соответствии с процедурами и требованиями, определенными в стандарте НАТО, о проведении оценки подразделений ССО" – говорится в сообщении пресс-службы сил специальных операций.

Силы быстрого реагирования НАТО созданы в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО 2002 года по Праге на замену Союзного командования Европы мобильными силами. Они состоят из войск сухопутных, специальных операций, воздушных, морских сил, которые готовы в течение пяти дней до проведения операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

Напомним, мы писали, что силы специальных операций ВСУ готовы действовать по разным сценариям кризисных ситуаций.

Кроме того, армейский спецназ ранее показал свой уровень готовности к выполнению боевых задач. Силы спецопераций представлены в операции Объединенных сил отдельными хорошо подготовленными подразделениями.

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Тег НАТО, оценка, силы спецопераций, ССО

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