Синоптик рассказала, какой будет погода в последнюю пятницу года

/ Фото: Сегодня

Пока Западную Европу штормит, в Украине погода довольно спокойная и не зимняя. 27 декабря на большей части территории страны дожди и только в Карпатах может пойти снег. Температура воздуха завтра будет все еще плюсовой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украина завтра окажется среди различных фаз осадков и это затрудняет давать прогноз – дожди могут быстро перейти в состояние мокрого снега.

"27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там будет холоднее всего в течение дня – 0-3 градуса тепла. На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха 2-5 градусов, на юге и востоке – 4-8 градусов тепла. Ветер северо-западный, порывистый", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве в пятницу ожидается дождь, максимальная температура воздуха около двух градусов выше нуля. Синоптик не исключила, что при такой температуре дождь может превратиться в мокрый снег.

Она добавила, что к концу недели влажная погода в Украине удержится – периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших "минусов", а вот уже с 31 декабря – 1 января снова ожидается потепление.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама