Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Синоптик рассказала, какой будет погода в последнюю пятницу года

26 декабря, 12:34

Диденко отметила одну особенность – дожди могут превратиться в мокрый снег

/ Фото: Сегодня

Пока Западную Европу штормит, в Украине погода довольно спокойная и не зимняя. 27 декабря на большей части территории страны дожди и только в Карпатах может пойти снег. Температура воздуха завтра будет все еще плюсовой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украина завтра окажется среди различных фаз осадков и это затрудняет давать прогноз – дожди могут быстро перейти в состояние мокрого снега.

"27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там будет холоднее всего в течение дня – 0-3 градуса тепла. На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха 2-5 градусов, на юге и востоке – 4-8 градусов тепла. Ветер северо-западный, порывистый", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве в пятницу ожидается дождь, максимальная температура воздуха около двух градусов выше нуля. Синоптик не исключила, что при такой температуре дождь может превратиться в мокрый снег.

Она добавила, что к концу недели влажная погода в Украине удержится – периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших "минусов", а вот уже с 31 декабря – 1 января снова ожидается потепление.

В тренде
Дожди и мокрый снег на западе: чего ждать от погоды 26 декабря (карта)

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода дождь прогноз погоды мокрый снег наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция Польши
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция ПольшиПолитика
Массовые обыски на
Массовые обыски на "Барабашово": на крупнейшем рынке Харькова изъяли товаров на миллионы гривенХарьков
В центре Одессы девушка в купальнике станцевала зажигательный тверк: видео
В центре Одессы девушка в купальнике станцевала зажигательный тверк: видеоОдесса
Валялись на асфальте: в Кременчуге школьницы напились до потери сознания
Валялись на асфальте: в Кременчуге школьницы напились до потери сознанияДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...