Синоптики дали прогноз на 15 января: где ударят морозы (карта)

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В Украине в среду, 15 января, будет не по-зимнему тепло, а отрицательная температура ожидается только в Карпатах и Прикарпатье. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"15 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, на юге страны – юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, в западных областях и на крайнем юге страны – до 9 градусов тепла. В Карпатах и Прикарпатье будет холоднее – местами ожидаются 6-11 градусов мороза.

Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украинумогут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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