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Синоптики дали "жаркий" прогноз по всей Украине

13 июня, 14:33

Прохладнее всего будет в Карпатах, там температура прогреется максимум до 26 градусов

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и в Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Об этом передают в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-21 градуса, на побережье морей до 24 градусов, днем 26-33 градуса, в Карпатах ночью 11-16 градусов, днем 20-26 градусов", – сообщили синоптики.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 18-21 градус, днем 30-33 градуса. 

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Спасатели объявляют высокий уровень пожарной опасности. Но опасно и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Также новости "Сегодня" узнали у народного синоптика о прогнозе погоды до конца месяца. Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара скоро спадет, а серьезных затяжных дождей – не будет.


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Тег погода, жара, погода в Киеве, погода в Украине

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