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Синоптики озвучили прогноз погоды на последние дни лета и начало осени

29 августа, 16:40

С 3 сентября Западную Украину накроют грозовые дожди и температура воздуха понизится

День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния / Фото: Pixabay

Последние дни лета и начало осени выдадутся для украинцев теплыми, а в некоторых областях температура воздуха поднимется до +31 градуса. При этом возможны и кратковременные дожди, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, в пятницу, 30 августа, дожди ожидаются на Западе – на Закарпатье и Волыни, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях. На остальной территории будет ясно и сухо. В Центре – до +28 градусов, на Востоке +24...+27 градусов, на северо-востоке – до +26 градусов. В Киеве и области будет до +28 градусов.

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В субботу, 31 августа, дожди уже уйдут из Украины, а погода будет довольно жаркой. На Западе – до +27...+32 градусов, в Центре и северных областях – до +30 градусов, на северо-востоке – до +26...+29 градусов, на Востоке – до +29 градусов.

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В воскресенье, 1 сентября, также по всей стране будет солнечно и без осадков. В западных областях прогнозируют до +27...+29 градусов, на Закарпатье будет до +32 градусов, на Буковине – до +31 градуса. В Центре и Киеве также будет жарко – до +30 градусов. На Востоке, в Сумской и Харьковской областях ожидается до +26...+29 градусов.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В понедельник, 2 сентября, в Украине будет малооблачно, без дождей. На Западе воздух прогреется до +28...+30 градусов, в Центре будет до +31 градуса, на Востоке, в Сумской и Харьковской областях будет +26...+29 градусов.

Скриншот

Скриншот

Во вторник, 3 сентября, Западную Украину накроют дожди с грозами. Температура воздуха понизится до +27 градусов, а на остальной территории по-прежнему будет солнечно и тепло. В Центре будет до +31 градуса, а на Востоке – до +29 градусов. На Юге также будет +31 градуса.

Напомним, в Киевской области сохранится чрезвычайна пожарная опасность.

Кроме того, напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, также нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете: 

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Источник: Сегодня

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