Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 28 ноября

/ Фото: AFP

В Украине 28 ноября в западных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, на Закарпатье ожидается сильный дождь, на остальной территории – без существенных осадков. Ветер синоптики прогнозируют южный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9. В Одесской области и в Крыму будет теплее – до 13 градусов тепла.

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Существенных осадков не будет и в Киеве. Ветер будет южный, умеренный. Температура ожидается на уровне 1-3 градусов тепла.

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Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Ранее сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Из-за падения старых деревьев разбито по меньшей мере три автомобиля.

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