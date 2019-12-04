Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 4 декабря

Фото: lv.suspilne.media

В Украине сегодня, 4 декабря, существенных осадков не будет, а на дорогах будет царить гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"4 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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