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Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 7 ноября

7 ноября, 07:51

Большинство областей накроют небольшие дожди

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 7 ноября, будет прохладно. Большинство регионов накроют небольшие дожди, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла, в южной части, восточных и Днепропетровской областях – 15-20°.

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Кроме того, синоптики рассказали, какой погода будет сегодня в столичном регионе. В Киеве и области пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура не поднимется выше 10-12 градусов тепла, в области – 9-14°.

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Фото: "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакура, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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