Синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в начале недели

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На территории Украины сегодня, кроме западных и северных областей, осадков не ожидается. Кроме того, в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на начало недели.

В частности, 12-13 августа, в Украине будет переменно облачно. Осадки синоптики не прогнозируют. Только 13 августа в западных, днем и в северных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ожидаются переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет 13-18°, на юге и западе до 22°. Днем ожидаются 28-33°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье – до 35°.

14 августа в западных, северных и местами центральных областях синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Такая же погода ожидается ночью 15 августа на севере страны. В остальных регионах в этот день осадков не ожидается. Температура ночью установится на уровне 12-18°, на западе и севере – 8-14°. Днем, по прогнозам синоптиков, будет 25-31°, в западных, северных и центральных областях – 21-27°.

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Мы уже сообщали, что вчера в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

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