Хуже всего погода ожидается на востоке страны – там все еще будет мокро

/ Фото: Pixabay

В первый день наступившего года погода пойдет на поправку – сухо будет почти на всей территории страны, за исключением восточных областей, а температура воздуха везде ожидается плюсовой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в западных областях ни снега, ни дождей не ожидается, а температура воздуха 1-3 градуса выше нуля, на Закарпатье до +4.

В центре и на севере страны осадки в виде мокрого снега выпадут только в Полтавской и Сумской областях. На остальной части этих регионов будет сухая погода с температурой воздуха от 0 до 3 градусов тепла. В Киеве 0-2 тепла и переменная облачность.

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Хуже всего погода будет на востоке страны – там везде сегодня мокрый снег и до +3 градусов. А теплее всего синоптики обещают погоду на юге – до +6. И только в Запорожской области прохладней – максимум будет +2. Без осадков.

В тренде Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день 2020 года

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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