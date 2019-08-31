Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день лета

/ Фото: AFP

Последний день лета принесет прекрасную, солнечную погоду. Об этом в Facebook сообщил "Укргидротецентр".

"Столбики термометров будут фиксировать ночью 10-15 градусов, на Закарпатье и побережье морей 16-19 градусов; днем 26-31 градусов, на севере Левобережья 22-25 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Карта погоды. Фото: "Укргидрометцентр" Реклама

Ранее синоптик Наталья Диденко 31 августа сообщила, что вероятны локальные дожди в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", – сообщила Диденко.

Напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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