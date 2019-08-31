Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день лета

31 августа, 09:43

Столбики термометров будут фиксировать ночью 10-15 градусов, днем 26-31 градусов

/ Фото: AFP

Последний день лета принесет прекрасную, солнечную погоду. Об этом в Facebook сообщил "Укргидротецентр".

"Столбики термометров будут фиксировать ночью 10-15 градусов, на Закарпатье и побережье морей 16-19 градусов; днем 26-31 градусов, на севере Левобережья 22-25 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Карта погоды. Фото: "Укргидрометцентр"

Карта погоды. Фото: "Укргидрометцентр"

Реклама

Ранее синоптик Наталья Диденко 31 августа сообщила, что вероятны локальные дожди в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В тренде
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Два олимпийских чемпиона

"То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", – сообщила Диденко.

Напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с Россией
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с РоссиейУкраина
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода
В Киеве грузовик насмерть сбил пешеходаПроисшествия

Новости партнеров

Loading...