Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Минздрав не только мониторит эпидемическую ситуацию, но и дает рекомендации по снятию карантинных ограничений

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг, на котором глава ведомства Максим Степанов озвучит свежие данные по коронавирусу в Украине. После него выступит заместительница министра Светлана Шаталова.

Напомним, что на утро 19 мая в Украине было 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5 632 пациента выздоровели. Только за понедельник зафиксировано 260 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая

А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферментного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. Максим Степанов заявил, что сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен круг лиц и каким образом их будут тестировать. Он в понедельник подписал уже соответствующий приказ.

В то же время в Кропивницком произошел неприятный инцидент – больной отдал крупную сумму за "бесплатное" лечение. Мужчина на лечение от COVID-19 потратил более 26 тысяч гривен, но теперь планирует судиться с Центральной городской больницей.

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