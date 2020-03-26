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  1. Последние новости Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга Минздрава

26 марта, 13:12

Сергей Мартынец

Ситуация в Украине пока не улучшается, стало больше заболевших и смертей

Министерство здравоохранения проводит очередной брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.

Представитель ведомства сообщит самую свежую информацию по ситуации с коронавирусом в стране.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта

Как сообщали новости "Сегодня", согласно новым данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять с летальным исходом, один пациент вылечился и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая. В ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 подозрения на коронавирус. Подробней о том, кто в лидерах по заболеваемости и в каких областях сколько инфицированных, читайте "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта".

В то же время есть и хорошие новости. Институт молекулярной биологии разработал ПЦР-тесты на коронвирус и уже готова первая партия в 600 штук. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн. Пристайко показал фото из Института.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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