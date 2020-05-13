Ситуация с коронавирусом в Украине идет по умеренному сценарию – Шмыгаль

В Украине пока не было ни одного дня, когда количество выздоровевших от COVID-19 превысило бы число новых зараженных

Ситуация с распространением коронавируса в Украине лучше, чем во многих европейских странах. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Касательно ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию, то есть мы идем сейчас, благодаря введению карантина, по сценарию Польши. Он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах", – сказал он.

Впрочем, премьер отметил, что в Украине пока не было ни одного дня, когда количество выздоровевших от COVID-19 превысило бы число новых зараженных. Однако, по его словам, динамика, в целом, положительная.

"Где-то уже достигаем того плато и пика, о котором говорили", – сказал он.

Премьер напомнил, что правительство ввело карантин, чтобы не допустить перегрузки медицинской системы, а также, чтобы подготовить нашу систему к борьбе с эпидемией COVID-19.

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Сегодня, по его словам "мы в десятки раз лучше подготовлены, чем два месяца назад".

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 425 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3716 человек, умерли – 349.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что выплаты надбавок медикам, которые лечат больных с COVID-19, задерживаются из-за бюрократических проволочек.

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