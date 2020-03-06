Врач бывшего тубдиспансера: Ситуация вокруг туберкулеза – это средневековье номер два

В Украине меняют подход к лечению туберкулеза. Больных, которые больше не распространяют туберкулезную палочку, не будут изолировать от общества. Они могут ходить на работу и лечиться дома, поскольку не несут угрозы. Однако среди украинцев разгоняется паника, будто тубдиспансеры закроют, а больные туберкулезом будут заражать здоровых людей в транспорте и в очередях к врачу.

"Ситуация вокруг туберкулеза – это средневековье номер два после коронавируса. К сожалению, тема туберкулеза в нашей стране воспринимается негативно. Эта стигма связана с тем, что как раз служба сама себя защищает и отгораживается от общества и пытается изолировать своего пациента", – считает Светлана Есипенко, главврач Одесского областного центра социально значимых болезней.

Подробно о том, что будет с тубдиспансерами, читайте в материале "Сегодня": "Тубдиспансеры закроют, а больных отправят в обычные больницы": что на самом деле будут менять.

Незаразным пациентам не придется находиться полгода в больнице. Они могут принимать лекарства дома. Это действительно означает, что большая часть коек в диспансерах станет ненужной. Соответственно, какие-то тубдиспансеры объединят. Отпадет потребность обслуживать эти койки, и часть медиков придется сократить. В Минздраве успокаивают, что медработники понадобятся в других медучреждениях, поскольку их везде не хватает.

Те пациенты, которые еще заразны, лечатся в стационаре. Если организм больше не выделяет туберкулезную палочку – лечатся амбулаторно. Если болеет человек без определенного места жительства, его отправляют на санаторное лечение.

По словам Есипенко, главное сопротивление идет от главврачей тубдиспансеров, которые не хотят что-то менять.

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Дело и в том, что с 1 апреля специализированная медпомощь, и туберкулезная служба в том числе, будет финансироваться черезНациональную службу здоровья Украины (НСЗУ). А платить ведомство будет не по количеству коек в больнице, как сейчас, а за лечение пациентов. Чем больше вылеченных, тем больше оплата от НСЗУ. А чтобы заключить договор с НСЗУ, надо отвечать требованиям: наличие оборудования, специалистов и т.д.

В Национальной службе здоровья отмечают, что на сегодня 281 медучреждение подало заявку на контрактирование лечения туберкулезных пациентов. Из них 18 – тубдиспансеры, остальные – многопрофильные больницы, которые имеют все условия, чтобы предоставить качественную медпомощь.

"Ни один пациент, который нуждается в противотуберкулезной помощи, не останется без нее", – прокомментировали в НСЗУ.

Напомним, в Украине каждый год от туберкулеза умирают около 4 тыс. человек. На прошлой неделе в Запорожской области от туберкулеза умерли двое детей.

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