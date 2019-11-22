Скандал с больничными и декретными: что произошло на самом деле

Фото: Г. Салай

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В Украине разгорелся скандал с приостановлением одним из руководителей Фонда социального страхования Украины (ФССУ) оплаты больничных листов, бланки на которые закончились по всей стране, а также выплат по беременности и родам. Впрочем, в Минсоцполитики уже заявили, что деньги на счетах Фонда есть, и их начали перечислять людям уже 21 ноября. Насколько законным было решение не платить, и почему такое могло произойти, разобрался сайт "Сегодня".

Хроника событий

Ситуация с невыплатами возникла 20 ноября и напоминала плохой детектив. Сперва в Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата ФССУ. В то же время информация на странице ФССУ в Twitter гласила, что Фонд в среду, 20 ноября, приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – общая сумма по заявлениям-расчетам, поданным на финансирование в этом году, составляет 13,573 млрд грн, что превышает смету на 1,038 млрд грн.

"Финансирование вынужденно не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет восстановлено после внесения изменений в бюджет ФССУ на 2019 год", – сказано в сообщении.

То есть, говоря по-простому, чиновники Фонда заложили меньше денег на выплаты, чем потребовалось, и теперь им надо пересматривать смету расходов. Для этого необходимо собирать внеочередное заседание правления Фонда. Пока правление не увеличит смету, выплат не будет.

Минсоцполитики сразу же опровергло сообщение о приостановке выплат и заявило, что деньги в Фонде есть.

"Сообщаем, что приостановление финансирования выплат не отвечает действительности, – сказано в заявлении пресс-службы министерства. – По состоянию на сегодня (20 ноября) остатки на счету Фонда составляют 429,4 млн грн, этого достаточно для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Однако "новый" руководитель Фонда Евгений Баженков, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности (об этом подробнее ниже), приостановил выплаты. Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего решения вопроса и гарантирует возобновление выплат".

Отметим, что ФССУ, согласно его уставу, является некоммерческой самоуправляемой организацией, которой на паритетных основах управляет государство, представители застрахованных лиц и работодатели. Непосредственное управление Фондом осуществляют правление и исполнительная дирекция. Председатель правления – Владимир Саенко, исполнительный директор Евгений Баженков.

21 ноября события разворачивались с калейдоскопической быстротой. С утра прошел брифинг, на котором замминистра соцполитики Олег Коваль сообщил, что заявление о приостановлении выплат Фондом соцстрахования является личной инициативой Евгения Баженкова.

"Приостановление перечисления денег возможно лишь в случае, когда есть устное или письменное указание руководителя исполнительной дирекции Фонда. Оснований для приостановления нет", – сказал Коваль.

Он добавил, что каждый день в ФССУ поступает от 60 до 250 млн грн, сегодня уже 550 млн грн. И заверил, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только урегулирует вопрос с руководством Фонда.

В 10 утра 21 ноября в связи с критической ситуацией, сложившейся в ФССУ, председатель правления Владимир Саенко обратился к членам правления по вопросу проведения внеочередного заседания правления Фонда. Но по регламенту ближайшая дата заседания ФССУ – это 26 ноября. То есть все это время выплаты будут заморожены. Из-за бюрократических проволочек сложилась абсурдная ситуация: денег хватает с избытком, но выплатить их нельзя, потому что чиновники просчитались. И если со счетов уйдет хоть копейка, то полетят чьи-то головы.

В Фонде рассказали, что нужно для возобновления выплат. Впрочем, к вечеру Евгений Баженков взял на себя ответственность за восстановление выплат больничных и декретных, подписав соответствующие документы.

"Есть буква закона, и есть дух закона, – пояснил Баженков. – По букве закона Фонд не имеет права с 20 ноября перечислять средства на матобеспечение, хотя деньги на счетах у нас есть. Вчера (20 ноября) весь день Фонд не финансировал ни больничные, ни декретные. Но речь о социальных страховых выплатах. Утром я собрал в Фонде совещание, мне подтвердили, что законодательно правовых путей для возобновления выплат без представления Министерства социальной политики на Кабинет министров изменений в бюджет не будет. Поэтому я вынужден нарушить финдисциплину и следовать именно духу закона – сегодня я беру на себя ответственность и восстанавливаю все выплаты. На 26 ноября председатель правления Фонда Владимир Саенко срочно созвал внеочередное заседание правления, надеюсь, что на нем примут решение о правовом урегулировании этой ситуации".

Сайт "Сегодня" связался с Евгением Баженковым и попросил его дополнить официальный комментарий.

"Выплаты были остановлены автоматически финансовыми службами Фонда, поскольку сумма в 12,5 млрд грн, которую было разрешено потратить в этом году на выплаты, закончилась 19 ноября, – рассказал нам Баженков. – Есть бюджет ФССУ, утвержденный Кабмином. Ко мне пришел руководитель финслужбы и сообщил, что мы нарушим закон, если с 20 ноября продолжим выплаты. Что нам оставалось делать? Замечу, что ФССУ, начиная с сентября 2019 года, неоднократно обращался в Минсоцполитики с просьбой увеличить смету по этим расходам (скан-копии писем есть в редакции – Авт.). Но, похоже, ситуация нагнеталась искусственно, пока не случилось то, что случилось. И мы обратились к общественности".

В Минсоцполитики ситуацию видят иначе. Как рассказал сайту "Сегодня" замминистра Олег Коваль, в министерстве знали о том, что денег на выплаты по больничным может не хватить, и решали вопрос о перераспределении финансирования с и. о. исполнительного директора Фонда. Но из-за забюрократизованности процедуры до 13 ноября не управились. А 14 ноября бразды правления взял на себя восстановленный судом в должности Евгений Баженков, которому, как утверждают в Минсоцполитики, вернули "кресло" незаконно.

"Есть процедура выполнения решения суда: Баженкова уволило правление Фонда и восстановить обязано правление, а утвердить решение правления должен Кабмин. Этого сделано не было, поэтому считаем полномочия Баженкова нелегитимными. Как только появится полное решение суда о его восстановлении в должности, тут же подадим апелляцию. Пока 18 ноября мы обратились в Минюст с просьбой отменить решение регистратора (частного нотариуса) о записи в ЕГРПОУ г-на Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда", – разъяснил Коваль.

Также Коваль нас заверил, что выплаты больничных и декретных будут продолжены, несмотря на превышение сметы расходов. Такое было и ранее, но смету всегда переутверждали в рабочем порядке, выплаты при этом не приостанавливали.

Его слова нам подтвердил на условиях анонимности и экс-чиновник Минсоцполитики.

"Если бы не было поступлений, это была бы проблема. А если деньги на счету есть, то юридические вопросы можно отрегулировать даже в отчете о выполнении бюджета Фонда. Так всегда делалось, приостанавливать выплаты нельзя, это сразу вызовет социальное напряжение в обществе", – сообщил нам экс-чиновник.

Выводы

А вот выводы, увы, неутешительные. Из-за внутриведомственного конфликта пара чиновников фактически "поставила на уши" всю страну, хотя, как мы разобрались, все это выеденного яйца не стоило. Но не факт, что подобное отношение к простым людям не повторится в будущем, пусть даже в другой ситуации. И это не может не огорчать.

О том, почему украинцы боятся брать больничные листы, смотрите в сюжете:

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