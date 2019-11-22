Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Больничные листы закончились по всей Украине. Вместо них врачи выдают справку о временной нетрудоспособности. Однако по такому документу работники не могут получить больничные выплаты. Единственным основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности.

В последние дни в Украине обсуждается громкий скандал с приостановкой выплат по больничным и декретным. Но что делать, если больничный вообще не выдают? С этим разбирался сайт "Сегодня".

Куда делись бланки листов нетрудоспособности

Журналист сайта "Сегодня" обратился в четыре больницы Киева – ни в одной из них не оказалось бланков листов нетрудоспособности. Врачи говорят, что их просто перестали печатать и развозить по медучреждениям.

"Больничных нет и не только в Киеве, такая проблема по всей Украине. Мы обращались в Министерство здравоохранения, ждем бланки", – прокомментировали на горячей линии Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

В Минздраве причин, почему в больницах нет листов нетрудоспособности, не сообщают. В пресс-службе ведомства утверждают, что проблем нет, а если где-то бланки отсутствуют, то ответственны за это местные департаменты здравоохранения.

Вместе с тем на сайте ведомства опубликована информация, о том, что 28 октября Минздрав провел торги на печать 3,89 млн бланков нетрудоспособности. Только в этот понедельник, 18 ноября, ведомство подписало договор с победителем аукциона, полиграфическим комбинатом "Зоря". До конца года бланки листа нетрудоспособности будут доставлены в регионы, сообщается на сайте Минздрава.

Больничных нет – что делать

Сейчас вместо больничного лечащий врач дает справку с диагнозом, своей подписью и мокрой печатью. Но в бухгалтерии ее не примут для оплаты больничного.

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", – говорит семейный врач Александр Подлесоцкий.

Фото: Г. Салай

Когда появится распоряжение Минздрава о распределении бланков, больницы смогут получить больничные листы. Поэтому после поступления в больницы бланков работники должны обменять справки на больничные. Только после этого предприятия и Фонд социального страхования смогут оплатить дни нетрудоспособности.

"Держите связь со своим лечащим врачом, он скажет, когда бланки будут, и вам поменяют справку на настоящий лист нетрудоспособности. Сейчас вам эту справку дают, чтобы у вас на работе знали, что вы не гуляли, а действительно болели. Такая ситуация, к сожалению, по всей Украине", ­- пояснили на горячей линии Минздрава.

Когда введут электронные больничные

Привычные бумажные больничные листы постепенно могут уйти в прошлое. Национальная служба здоровья планирует запустить новый электронный инструментв 2020 году. Правда сроки уже несколько раз переносятся. Запуск электронного больничного планировался и в 2018-м, и в 2019 году. Недавно министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что "полностью перевести их (бумажные больничные) в электронную форму пока не получится".

Когда электронные больничные все же внедрят, получить лист нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.

/ Фото: Pixabay

Когда запустят электронный реестр, врачу, чтобы открыть больничный, надо будет под своим именем внести в специальную программу идентификационный номер налогоплательщика. К имени пациента автоматически подтянется место работы и должность. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника. Такие изменения анонсировал Фонд соцстрахования в начале этого года.

Стоит отметить, что во многих странах мира больничных листов нет. Практика больничных документов досталась Украине от Советского Союза. Там, где работает медстрахование, в контракте с сотрудником прописывается, сколько дней он может пропускать по болезни, и это будет оплачено работодателем.

Напомним, как сообщалось ранее, Фонд соцстрахования заявил, что приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – сумма по заявкам на эти выплаты превысила сметные назначения по этому направлению более чем на 1 млрд грн. В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Позже стало известно, что Фонд социального страхования возобновил выплаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как в одной из больниц Черкасс пациентов оставили без хлеба.

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