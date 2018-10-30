Скандал с тортом в харьковской школе: учителя уволили

Сегодня, 22:03

Во всех школах Харькова прошли совещания, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем


Председателя родительского комитета, которая не дала кусок торта шестикласснице, уволили с работы. Наталья Толяренко преподавала на полставки информатику в школе, где возник скандал. Она делила на всех детей торт. Но одну девочку – Диану – не угостила. Сделала это, поскольку ее родители не сдали деньги на школьные нужды. Наталью Толяренко уволили по соглашению сторон. Однако она продолжает преподавать в педагогическом университете. Там о сотруднице отзываются хорошо, говорят, она кандидат педагогических наук. В школе, где произошел скандал, директор и классная руководительница получили выговор. Во всех школах Харькова прошли совещания, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Ранее появились подробности и первые последствия "сладкого" скандала в харьковской школе, когда представительница родительского комитета не дала девочке куска торта, заказанного к окончанию четверти, и вместо праздника для ученицы вышло публичное унижение, поскольку ее родители не сдали деньги на празднование.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том ,что в 2017 году в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Об этом говорится в отчете фонда ЮНИСЕФ "Ежедневный урок: Остановить насилие в школах". Согласно данным отчета, 40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе. Примечательно, что в Украине девочки чаще испытывают психологическое давление, а мальчики чаще подвергаются физическому насилию и угрозам.

Также сообщалось, что в Украине хотят ввести наказание за школьную травлю.
видео, школа, торт

Вы сейчас просматриваете новость "Скандал с тортом в харьковской школе: учителя уволили". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: РБК-Украина

В Киеве прекратили работу 13 компаний из-за некачественного питания детей

Сегодня, 15:27

Некоторые компании поставляли опасные для здоровья продукты

Шоу-бизнес

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina

"На украинском он говорит с акцентом": Тина Кароль рассказала об обучении сына в Англии

28 Октября, 16:16

Звезда рассказала о том, как ее сын Вениамин учится заграницей
Загрузка...

США

Фото: Donald Lee Pardue/Flickr

В США опять открыли огонь в школе: убит школьник

Вчера, 19:52

В результате ссоры между двумя учениками один из них достал огнестрельное оружие и убил оппонента

Украина

"Родком". Только общественное объединение, которое прошло регистрацию как юрлицо, имеет право принимать денежные средства

Украинская школа: 5 самых важных вопросов и ответы для родителей

28 Октября, 00:30

Где взять справку о пропуске, за что не платить и кто дежурный

Другие новости

Дело восьмиклассника, напавшего на учительницу с ножницами, идет в суд

25 Октября, 10:36

Полиция ждет, когда мама обследует сына у психиатра

Харьков

Скриншот

"Сладкий" конфликт в школе Харькова: стали известны подробности и последствия

24 Октября, 20:04

После конфликта классного руководителя отстранили, наказание ждет и директора школы

Украина

Торт раздора. Фото: Mariana Pietsukh

"Сладкий" конфликт в школе Харькова: родители обделенной тортом ученицы хотят справедливости

23 Октября, 19:45

По словам экспертов, ситуация с тортом - это буллинг ребенка

Украина

Фото: pixabay.com

Государство заплатит за частную школу для ребенка: как это должно работать

23 Октября, 07:39

В 2019 году в Украине вступает норма закона "Об образовании"
Загрузка...