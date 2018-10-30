Скандал с тортом в харьковской школе: учителя уволили

Во всех школах Харькова прошли совещания, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем

Председателя родительского комитета, которая не дала кусок торта шестикласснице, уволили с работы. Наталья Толяренко преподавала на полставки информатику в школе, где возник скандал. Она делила на всех детей торт. Но одну девочку – Диану – не угостила. Сделала это, поскольку ее родители не сдали деньги на школьные нужды. Наталью Толяренко уволили по соглашению сторон. Однако она продолжает преподавать в педагогическом университете. Там о сотруднице отзываются хорошо, говорят, она кандидат педагогических наук. В школе, где произошел скандал, директор и классная руководительница получили выговор. Во всех школах Харькова прошли совещания, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Ранее появились подробности и первые последствия "сладкого" скандала в харьковской школе, когда представительница родительского комитета не дала девочке куска торта, заказанного к окончанию четверти, и вместо праздника для ученицы вышло публичное унижение, поскольку ее родители не сдали деньги на празднование.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том ,что в 2017 году в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Об этом говорится в отчете фонда ЮНИСЕФ "Ежедневный урок: Остановить насилие в школах". Согласно данным отчета, 40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе. Примечательно, что в Украине девочки чаще испытывают психологическое давление, а мальчики чаще подвергаются физическому насилию и угрозам.

Также сообщалось, что в Украине хотят ввести наказание за школьную травлю.