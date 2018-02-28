Скандал вокруг НМУ им. Богомольца: Супрун рассказала об угрозах

Студенты медуниверситета прекратили забастовку, но сообщения с угрозами получили министры и премьер

Студенты столичного Национального медицинского университета им. Богомольца прекратили свою забастовку, начатую в понедельник, 26 февраля, а Комитет по вопросам здравоохранения просит премьер-министра Владимира Гройсмана выполнить их требования, в частности – вернуть на должность отстраненную ректора Екатерину Амосову.

Камбин пока не отреагировал, при этом руководительница министерства Ульяна Супрун говорит, что министры получили анонимку с требованием освободить ее от должности. Фото с угрозами продолжить забастовку Супрун продемонстрировала в соцсети.

"Кибертерроризм в стиле кремлевского агрессора: такое сообщение с угрозами из-за ситуации в Национальном медицинском университете получили премьер и министры на заседании правительства. Обращаюсь к правоохранителям, чтобы приняли соответствующие меры", – отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Напомним, официальной причиной отстранения Амосовой от должности ректора в Минздраве назвали срыв обязательного тестирования для студентов-стоматологов "Крок-1. Стоматология" - этот независимый тест прозвали "ВНО для медиков". Тестирование должно было состояться 20 февраля, и его, по данным Минздрава, провели все медицинские ВУЗы страны – кроме столичного.