Скандал в НМУ им.Богомольца: отстранение ректора и забастовка в ВУЗе

В Национальном медицинском университете (НМУ) имени А.А. Богомольца – новый скандал: 20 февраля ректора НМУ Екатерину Амосову отстранили от должности распоряжением Минздрава.

В тот же день часть студентов вышла на митинг под здание Минздрава с требованием провести тестирование и протестом против назначения и.о. ректора Михаила Захараша – которого, к слову, группа студентов не пустила на рабочее место.

Почему отстранили Амосову

Официальной причиной отстранения Амосовой от должности ректора в Минздраве назвали срыв обязательного тестирования для студентов-стоматологов "Крок-1. Стоматология" - этот независимый тест прозвали "ВНО для медиков". Тестирование должно было состояться 20 февраля, и его, по данным Минздрава, провели все медицинские ВУЗы страны – кроме столичного.

Центр тестирования Минздрава и НМУ должны были заключить договор о проведении тестирования. Ранее тест для столичного медВУЗа был "бесплатным", так как Центр тестирования Минздрава, как объяснил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, размещался на территории НМУ.

Однако, в прошлом году Центр тестирования Минздрава переехал, и все такие договоренности, как отметили в министерстве, потеряли силу. Амосова, в свою очередь, заявила о давлении со стороны Минздрава, который настаивает на том, чтобы ВУЗ разорвал договор, предусматривающий безоплатное тестирование для НМУ.

Кроме того, отстраненная ректор НМУ настаивает на том, что для проведения тестирования должна была использоваться закупка услуги через тендер. В министерстве на это ответили что тендер в данном случае не имеет смысла, так как есть лишь один поставщик данной услуги, и с ним необходимо заключить договор.

Забастовка в НМУ им.Богомольца

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора университета Екатерины Амосовой.

Одними обвинениями в ВУЗе не ограничились и заявили, что с понедельника, 26 февраля, учебный процесс и научная деятельность в университете полностью останавливается на неопределенное время. Как отметили в НМУ им. Богомольца, все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

"Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно отобрав право банковской подписи у законно избранного руководства ВУЗа", – отмечается в заявлении пресс-службы ВУЗа.

Будут ли стипендии и зарплаты

Минздрав Украины, в свою очередь, призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса. В министерстве сообщили, что к ним обращаются преподаватели и студенты медицинского ВУЗа, которые говорят о том, что объявленная "бессрочная забастовка" – принудительная.

В Минздраве также опровергли информацию о якобы блокировании выплат стипендий и зарплат в НМУ им.Богомольца.

"Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", – говорится в заявлении ведомства.

Еще одно отстранение в НМУ им.Богомольца

Напомним, 19 февраля, за день до скандала с тестированием, от должности отстранили декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину – на время расследования ситуации с пропавшей студенткой Мукаддас Насырлаевой.

Ранее мы писали, что НМУ им. Богомольца отчислил пропавшую студентку "задним числом" - Мукаддас Насырлаева, по заявлению университета, якобы была отчислена из университета еще в середине января.