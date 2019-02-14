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Скандального епископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Украину: появилось видео

Сегодня, 13:32

Выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным

Скандального епископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Украину: появилось видео Украина Выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным

Архиерея Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископа Макаровского Гедеона (в миру – Юрий Харон) не пустили в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вчера вечером во время пограничного контроля пассажиров рейса "Франкфурт-Киев" в аэропорту "Борисполь" относительно данного лица произошло срабатывания базы данных о потерянных похищены и недействительные документы. Выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным, кроме того он лишен гражданства нашего государства. Документ у него изъяли, после чего мужчина был возвращен в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Также пограничники установили, что "у этого лица может быть гражданство нескольких стран, и оказалось, что гражданин проводит антиукраинскую пропаганду и активно поддерживает вооруженную агрессию России в Украине".

Напомним, в Православную церковь Украины из Московского патриархата за несколько последних дней перешли более 40 парафий, а общее число перешедших приходов составило 301.

Как известно, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

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Тег упц мп, паспорт, госпогранслужба

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