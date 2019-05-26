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Скандальный пикет против Зеленского в Ровно: полиция проверит действия своих сотрудников

26 мая, 14:22

Правоохранители могли бы действовать более мягко в отношении подростков, признали в полиции

Фото: Facebook

В Ровно полиция проведет служебную проверку своих сотрудников, которые забрали в отделение двоих несовершеннолетних за митинг против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что для установления личностей протестующих девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились. При этом никоим образом их свобода и передвижения не ограничивались. В полиции отмечают, что нарушения закон со стороны полицейских не было.

"Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка по указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена ​​по результатам комплексной служебной проверки", – заявил начальник ГУ НП в Ровенской области Валерий Самчук.

С целью недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведено и отмечена необходимость применения, прежде всего, методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.

Отметим, что несовершеннолетние протестующие призывали к импичменту нового президента Украины и выразили недовольство назначениями в Администрацию президента. В о же время напомним, что у Зеленского уже обещали внести в Раду закон об импичменте. Советник главы государства отметил, что проект закона об импичменте сначала пройдет стадию публичного обсуждения, а затем внесен на рассмотрение парламента.

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Тег полиция, пикет, Зеленский, ровно, полицейские

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