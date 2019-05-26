В Ровно за "импичмент" Зеленскому забрали в полицию несовершеннолетних: в Раде готовят запрос в полицию

16-летняя девушка рассказала, что с ней грубо обращались в отделении полиции после ее пикета в центре города

Даш Коцюруба. Фото: UA:Ривне.

Пока украинцы собирают подписи за петицию об отставке президента Владимира Зеленского, в Ровно произошел скандал: двоих несовершеннолетних активистов забрали в отделение полиции за митинг против действующего главы государства.

Об этом сообщает UA:Ривне.

В полиции оказались 20-летний парень и 16-летняя девушка, у которых на одном из плакатов была надпись за импичмент новому президенту. По словам участницы пикета Даши Коцюрубы, сначала в ее адрес прозвучали угрозы от прохожей, а затем к ним подошел полицейский. Также она объяснила причину своего протеста.

"Меня и моего друга лично не удовлетворили назначения кварталовцев (причастных к студии "Квартал 95" – ред.) на государственные должности и назначения люстрированных недавно людей на государственные должности и выступления президента на русском языке на территории Украины. Это были главные причины. У нас было написано на плакатах: "Украина – вне закона", "Импичмент президенту", "не кумовство, а по-братски", – рассказал она.

Полицейский предложил подросткам пройти в отделении полиции, хотя на месте пикета отказался составлять админпротокол. По словам девушки, в отделении полиции она сидела около двух часов, после чего к ней пришла женщина-правоохранитель и позвала давать показания.

"Я не пошла, я вышла на улицу, потому что была без матери и не была особо задержанной. Она начала мне преграждать дорогу. Я не могла пройти. Она начала кричать на меня. Она начала звонить своему "главному", как она сказала. Он пришел и сказал мне, что я все же задержана. Они кричали на меня, давили", – рассказывает Коцюруба. Позже ее из отделения полиции забрала мать.

В свою очередь заместитель начальника Ровенского горотдела полиции Иван Телега пояснил, что граждане обратились в полиции в связи с тем, что два человека осуществляют митинг на Площади независимости с целью дискредитации президент Украины. В результате проверки на месте пикета обнаружили двоих несовершеннолетних с плакатами.

"Данные граждане были приглашены в Ровенский отдел полиции, после чего при проведении проверки были составлены административные протоколы по статье 185-1, то есть несообщение соответствующим органам о проведении митингов, демонстраций и так далее. Так как данная гражданка была несовершеннолетней, на ее маму тоже был составлен протокол по статье 184 – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", – пояснили в полиции.

Начальник Ровенского горотдела полиции Василий Зелинский подтвердил, что девушку и парня не задерживали, а пригласили в отделение полиции для составления протокола.

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В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила возмущение задержанием двоих несовершеннолетних и напомнила.

"Напомню, пять предыдущих лет Банковую (Администрацию президента), Раду, Кабинет министров, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против "барыг" не трогали … Выражаю возмущение задержанием двоих несовершеннолетних в Киеве. Готовлю запрос в Нацполицию", – написала она в Facebook.

Напомним, у Зеленского уже обещали внести в Раду закон об импичменте. Советник главы государства отметил, что проект закона об импичменте сначала пройдет стадию публичного обсуждения, а затем внесен на рассмотрение парламента.

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