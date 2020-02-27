Скандальный законопроект о "смене пола с 14 лет": эксперты объяснили, зачем он нужен

В украинском законодательстве появляется определение, что подросток — это человек от 10 до 18 лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2684, согласно которому подросткам с 14 лет якобы могут разрешить делать аборты и проводить операции по смене пола без ведома родителей. Так ли это на самом деле – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Суть изменений – в украинское законодательство предлагается ввести термин "подросток", а в существующие законы – несколько основных поправок:

физлица, которые достигли 14 лет, смогут самостоятельно получать полную информацию о своем здоровье, знакомиться с документами, выбирать врача и методы лечения в соответствии с его рекомендациями;

появляется определение, что подросток — это человек от 10 до 18 лет.

Собственно говоря, это и есть все те изменения, о которых сказано в законопроекте и которые наделали шума в информпространстве. Ранее термина "подросток" в украинском законодательстве не было , а все решения за детей (в том числе и насчет их лечения) могли принимать исключительно родители.

Дарина Старовойтова, адвокат и руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", отмечает, что, согласно действующему законодательству, лицо, которое не достигло полной гражданской дееспособности, не может выбирать врача и методы лечения, так как для этого необходимо подтверждение законного представителя.

"Возможность получить информацию о состоянии своего здоровья только после 18 лет не позволяет реализовать другие права в этой сфере: право на согласие на медицинское вмешательство, право на выбор врача и так далее, учитывая неинформированность подростка", — поясняет Старовойтова. В тренде Переход ВСУ на новую J-структуру: Загороднюк объяснил, что это значит

В то же время, в законопроекте ничего не сказано ни об абортах, ни о смене пола. Поэтому опасения на сей счет беспочвенны.

Напомним, с января 2019-го в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу , также призванный защитить права детей.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аборты и смена пола с 14 лет: законопроект о подростках оброс фейками и наделал шума" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о британце, который дважды сменил пол. Подробности – в сюжете.

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