Сколько некачественных игрушек на прилавках Украины: названы цифры

/ Фото: Pixabay

Реклама

В 2019 году Госпродпотребслужба в Киеве отобрала на проверку 135 образцов игрушек. И результаты анализа оказались очень неутешительными: 102 из них, а это — 75% товара, — не прошли исследования на соответствие техрегламенту безопасности. А значит, представляют потенциальную опасность для ребенка. Причем немалую – ведь среди самых распространенных нарушений были превышенные нормы токсичности.

"За 2019 год было отобрано у субъектов хозяйствования 135 образцов игрушки, из которых 102 образца не прошли тест на требования к техническим регламентам и санитарным нормам, а 23 образца еще в лаборатории", — говорит Дмитрий Байраченко, начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

По закону, на все игрушки должны быть документы, подтверждающие, что они не токсичны и безопасны для ребенка. Но по результатам проверок типичными нарушениями были: превышение содержания вредных материалов, некачественные материалы, интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественная сборка и конструкция, отсутствие инструкции, предупреждений, указаний, для какого возраста подходят игрушки, и т. д. Помимо этого, обнаружено немало подделок.

В Украинской ассоциации индустрии игрушек подтверждают: на полках магазинов действительно много игрушек сомнительного качества.

"По нашим наблюдениям, на рынке Украины около 50-60% игрушек не соответствуют установленным требованиям законодательства. Мы фиксировали случаи, когда игрушки являются подделкой, когда на них нет никаких документов, маркировка не содержит всех определенных требований, а покупателю предоставляют информацию, где-то скопированную или скачанную из интернета", — говорит Наталья Иваненко, директор Украинской ассоциации индустрии игрушек.

Ранее о том, что перед покупкой игрушки нужно обязательно запросить документы и сертификаты, напомнили и в Министерства экономического развития и торговли. И дали свою статистику: по данным ведомства, каждая вторая игрушка в Украине не соответствует стандартам качества, а каждая третья содержит в себе токсичные вещества.

"Игрушки могут негативно влиять на работу мозга, печени, почек, нервной и эндокринной системы ребенка", – предупредили в ведомстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама