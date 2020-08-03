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Сколько уже больных COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

3 августа, 09:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине было зафиксировано 1112 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 16. За воскресенье выздоровели 235 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Одесской области – 199.

А с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, будут применяться следующие показатели: загруженность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

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Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. Однако оказалось, что в Украине появился свой препарат против коронавируса. Пациенты, которые принимали препарат, сказали, что чувствуют себя лучше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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