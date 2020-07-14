Сколько уже зараженных коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Эпидемия в нашей стране застыла на месте – нет вспышки, но и не идет на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине было зафиксировано 612 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 15. За воскресенье выздоровели 385 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 104. В то же время стало известно, что на Закарпатье в больницах заканчиваются места для больных COVID-19.

Отметим, по состоянию на воскресенье Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области не соответствовали критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

Максим Степанов рассказывал, что Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Он обратился к своим коллегам из Франции, Италии, Нидерландов и Германии, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение. Так, по его словам, в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

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