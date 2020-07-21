Сколько в Украине больных COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

В последние недели резко выросло количество людей, которые выздоравливают от опасной болезни

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по эпидемии.

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Напомним, по состоянию на утро 20 июля в Украине был зафиксирован 651 новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, летальных случаев – 13. За воскресенье выздоровели 560 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 115. Отметим, что этот регион в последнее время регулярно в лидерах по суточному количеству больных.

Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская, Черниговская области и Киев не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Также стало известно, что карантин снова продлят и Украину поделят на четыре зоны.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса, заразились медики. Заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников. У большинства инфицированных медработников заболевание проходит бессимптомно. Позже стало известно, что количество зараженных медиков увеличилось.

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