Українська
$ 27,6
31,59
  1. Последние новости Украины

Сколько в Украине больных COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

21 июля, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние недели резко выросло количество людей, которые выздоравливают от опасной болезни

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по эпидемии.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 20 июля в Украине был зафиксирован 651 новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, летальных случаев – 13. За воскресенье выздоровели 560 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 115. Отметим, что этот регион в последнее время регулярно в лидерах по суточному количеству больных.

В тренде
Придется подождать: в Минздраве рассказали, когда запустят е-больничные

Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская, Черниговская области и Киев не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Также стало известно, что карантин снова продлят и Украину поделят на четыре зоны.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса, заразились медики. Заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников. У большинства инфицированных медработников заболевание проходит бессимптомно. Позже стало известно, что количество зараженных медиков увеличилось.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследованииПолитика
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)Одесса
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)Одесса
"Чрезвычайно коварный": врач предупредил об опасности коронавирусаУкраина
Что делать, если член семьи заразился коронавирусом: Степанов дал советы
Что делать, если член семьи заразился коронавирусом: Степанов дал советыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять