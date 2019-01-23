Разница между государственными и частными больницами исчезнет: как это будет

Государство будет финансировать и коммунальные, и частные больницы

Фото: А. Бойко. Фото: Анатолий Бойко

Разница между государственными и частными больницами исчезнет: как это будет //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/75a/9ab/5c475a9ab5dc3.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/75a/9ab/5c475a9ab5dc3.jpg 2019-01-23T07:38:00+02:00 Украина Государство будет финансировать и коммунальные, и частные больницы

"Мы делаем конкурентный рынок – куда пациент, туда и финансы. Нацслужба здоровья направляет деньги согласно договорам и количеству предоставляемых услуг. Поэтому человек сможет выбирать любое заведение, в том числе и частное, если оно участвует в программе "Бесплатная диагностика". Просто человек идет туда, где есть квалифицированная помощь. Я думаю, скоро мы вообще забудем о разграничении на государственные и частные учреждения, не будем обращать внимание на форму собственности. Это конкуренция за пациента", – рассказал недавно в интервью сайту "Сегодня" заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Тема эта показалась нам интересной, а потому мы решили узнать сами и объяснить читателям, как это будет работать.

За что государство платит частным больницам?

Раньше было так: есть некий бюджет, весь он идет в коммунальные и государственные больницы. Сколько им нужно денег, особо не никто не подсчитывал - что оставалось в казне, то на здравоохранение и направляли. Такой подход за 28 лет превратил коммунальные и государственные больницы в "попрошаек" с устаревшим медоборудованием и нищими медработниками.

Но подход поменялся. Минздрав начал подсчитывать, сколько стоит каждая услуга в больнице. И теперь, финансирование здравоохранения зависит от того, где пациенты лечатся и от чего именно. Пока что есть тарифы на первичную медицину: услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров. Если частную больницу устраивают тарифы государства, она может отказаться брать деньги с пациента – лечение оплачивает государство. Для этого медучреждение заключает договор с Национальной службой здоровья Украины.



Фото: А. Бойко

Например, 370 гривен в год – это базовый тариф за пациента, который государство сегодня платит врачу первички. Чем чаще человек болеет, тем больше за его лечение получит больница или врач. В зависимости от возраста пациента тариф может повышаться в четыре раза.

Если перемножить и подытожить все цифры, получится, что терапевт может в год получать почти миллион – 941 200 грн. В месяц это 78,4 тысячи гривен. Из этой суммы надо заплатить налоги, внести плату за аренду помещения и коммуналку, выдать зарплату медсестре и другому персоналу, если они есть. Плюс, в эту сумму входят расходы на анализы, диагностику и так далее. Но всю сумму врач получит только если он работает как ФЛП. Если же доктор работает в штате государственной или частной больнице, то деньги придут именно на счет медучреждения. А сколько получит врач – определяет руководство больницы.

До 2020 года Минздрав рассчитает тарифы на услуги во всей медицине: сколько стоит визит к окулисту, сколько стоит удалить аппендицит и так далее. И деньги государство будет платить туда, куда пойдут лечиться пациенты, независимо от формы собственности.

Борьба за государственные деньги

Медучреждения будут бороться за то, чтобы человек пришел лечиться именно к ним. Между государственными и частными больницами разгорится конкуренция. Может оказаться так, что пациенты перейдут в более комфортные частные клиники. Или коммунальные медучреждения подтянутся до уровня частных: сделают ремонт, наведут порядок с очередями, обновят оборудование.

Однако оба варианта возможны в больших городах. Сеть коммунальных и государственных больниц намного больше, чем частных. К тому же, частные медзаведения находятся в больших городах.



Фото: medreform.in.ua

Например, в Волынской области коммунальные медучреждения пока берут все финансирование себе. На конец прошлого года ни одна частная клиника или врач не подписали договор с НСЗУ. А вот в Киеве коммунальные больницы получили 572,68 млн грн, частные – 354 тыс. грн.

Замминистра инфраструктуры Павел Ковтонюк уверен, что коммунальные медучреждения будут подтягивать свой сервис: " [Больницы] стали замечать, что к ним приходят люди и что им надо создать удобные условия пребывания в учреждении. К примеру, записать на прием по телефону, оборудовать места для ожидания и детских колясок. Заменить регистратуру с окошком, в которое надо кричать, на рецепции, где есть человек, который приветливо встречает пациента".

Кто оказался в более выгодном положении

Пока что около сотни частных медучреждений подписали договор с НСЗУ. Это значит, что остается часть частных клиник, которые не верят, что государство будет платить и что установленные тарифы окупятся, считает Руслан Червак, генеральный директор Европейской сети медицинских клиник Medicover в Украине.

"Государственные и частные медицинские учреждения находятся не в конкурентных условиях. Поэтому границы между ними никогда не сотрутся. Государственные медицинские учреждения находятся в лучшем финансовом положении, чем частные, это однозначно, ведь их инвестором выступает государство – лучший из существующих инвесторов. Эти учреждения получают от государства здания, оплачиваемые коммунальные услуги и дорогущее оборудования. Государство раздает маммографы, утразвуковые аппараты, лапароскопические стойки, приборы для эмбриологических лабораторий и тому подобное. Все это, к сожалению, создает государственным врачам необлагаемый частный бизнес – доход в карман, о котором все знают. Именно поэтому в Украине количество компьютерных томографов на тысячу населения в разы больше чем в Австрии или Германии. Ведь "откат" за такое оборудование является также самым большим. Разве частному заведению кто-то "дарит" компьютерный томограф? Инвестор должен его приобрести, позже – амортизировать, чтобы вернуть вложенные средства. А кто в государственной клинике думает о возвращении средств за поставленное оборудование?", – говорит Руслан Червак.

В медицинском доме Odrex (Одесса), который уже подписал договор с НСЗУ, отмечают, что конкуренция за пациента между государственными и частными больницами уже есть. Однако частные не могут принимать участие в программе "Доступные лекарства" и распределении вакцин.

"Деятельность Национальной службы здоровья будет побуждать к развитию как частные, так и государственные и коммунальные учреждения. Поэтому последние больше не смогут оставаться такими, какие они есть сейчас, а будут улучшать качество медицинских услуг. В отношении частных заведений, то передовые технологии, сервис и опыт платных клиник становятся доступными значительно более широкому кругу пациентов. Безусловно, частные учреждения в этом заинтересованы", – прокомментировал Тигран Арутюнян, гендиректор Odrex.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Украине собираются ввести лицензии для врачей.

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