Скрыл почти 5 млрд грн долгов: бывшему нардепу сообщили о подозрении

В Стамбуле появился местный "Робин Гуд" / Фото: Depositphotos

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, которые ранее уведомили о подозрении в совершении преступления бывшего гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по факту декларирования недостоверной информации, сообщили о подозрении народному депутату VIIІ созыва, который не задекларировал более 4,7 млрд грн. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший народный депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

Действия экс-депутата квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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"Учитывая то, что сейчас указанное лицо не проживает по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи)," - заметили в пресс-службе САП.

По информации СМИ, речь идет о бывшем народном депутате Денисе Дзендзерском.

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (Свинарчук) вышел из следственного изолятора после внесения залога.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

В конце февраля было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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