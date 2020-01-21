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Смертельный коронавирус: Минздрав огласил украинцам рекомендации ВОЗ

21 января, 18:15

Гражданам Украины рассказали, как не заболеть вирусной пневмонией при посещении Китая

/ Фото: REUTERS/Stringer

Украинские здравоохранительные и пограничные ведомства уведомлены о ситуации вокруг нового типа коронавируса (nCoV) в Китае и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения на этот счет.

Как заявили 21 января в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, Центр общественного здоровья – национальный координатор международных медико-санитарных правил – донес рекомендации ВОЗ до Пограничной службы, а также руководителей лабораторных центров и структурных подразделений здравоохранения в областях и Киеве.

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Для раннего выявления возможных случаев инфицирования на территории Украины и принятия соответствующих мер разработали ряд рекомендаций: насчет критериев определения коронавирусной инфекции, клинического ведения пациентов, необходимых медикаментов, инфекционного контроля в медучреждениях и информирования населения насчет профилактики заболевания.

В Минздраве напомнили основные профилактические меры при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

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  • избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
  • чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
  • люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Напомним, что жертвами вспышки нового типа коронавируса в Китае стали уже не менее шести человек.

В чем заключается опасность инфекции, о путях ее передачи и симптомах болезни вы можете узнать в статье "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться"на нашем сайте.

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Китай эпидемия вирус ВОЗ Минздрав инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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