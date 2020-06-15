Смертность от коронавируса в Украине за месяц выросла почти вдвое

Врачи отметили, что от начала симптомов до смерти от коронавируса проходило 14 дней

С 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое по сравнению с минувшим месяцем – за это время умерло 435 человек.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Так, 15 мая в Украине было зарегистрировано 476 смертей. По состоянию на 15 июня число летальных исходов достигло 901.

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Показатель смертности составляет 2,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель смертности по Украине – 2,9%.

В шести областях показатель смертности превышает средний уровень по Украине:

- в Ивано-Франковской области (5,4%);

- Кировоградской (5,3%);

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- Полтавской (4,7%);

- Черновицкой (4,3%);

- Черкасской (3,7%);

- Львовской области (3,6%).

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"Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации до смерти – 9 дней", - сообщили в Центре общественного здоровья.

Напомним, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

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