Смертность от коронавируса в Украине за месяц выросла почти вдвое

С 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое по сравнению с минувшим месяцем – за это время умерло 435 человек.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Так, 15 мая в Украине было зарегистрировано 476 смертей. По состоянию на 15 июня число летальных исходов достигло 901.
Показатель смертности составляет 2,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель смертности по Украине – 2,9%.
В шести областях показатель смертности превышает средний уровень по Украине:
- в Ивано-Франковской области (5,4%);
- Кировоградской (5,3%);
- Полтавской (4,7%);
- Черновицкой (4,3%);
- Черкасской (3,7%);
- Львовской области (3,6%).
"Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации до смерти – 9 дней", - сообщили в Центре общественного здоровья.
Напомним, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.
Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк