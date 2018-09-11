СМИ рассказали любопытные подробности из жизни задержанного крымского чиновника

Кизименко до 2012 года работал в Донецком облсовете

Во вторник, 11 сентября, крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Олега Кизименко, который после оккупации Крыма работал на должности "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации".

Позже стали известны подробности из жизни задержанного крымского чиновника.

Олег Кизименко до 2012 года работал в Донецком облсовете, где возглавлял управление капитального строительства.

В 2012 году Кизименко назначила заместителем председателя СГГА. Он остался на должности после аннексии Крыма Россией и работал на оккупационные власти до 2015 года.

В 2015 году крымские СМИ сообщали, что "чиновника" задержали из-за махинаций на закупках.

Как отмечали в 2013 году аудиторы, еще в Донецке Кизименко отдал тендер Донецкому государственному проектному институту "Донецкпроект", который возглавлял его сын.

Члены семьи задержанного чиновника до сих пор владеют и управляют несколькими предприятиями.

В частности, ООО "Хозхимсервис", которое только за последние два года выиграло государственных тендеров на более 1,3 миллиарда гривен.

Напомним, это уже не первый высокопосталенный коллаборант, задержанный в Украине. Так, в начале января-2018 в Киеве задержали экс-"министра" из оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

Принимаются меры для привлечения Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.