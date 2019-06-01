Снайперы боевиков охотятся на ПТУРы украинских военных: стали известны подробности

На отдельные участки фронта направлены дополнительные группы снайперов

ПТРК "Фагот". Фото: Минобороны Украины

Оккупационное командование т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" определило приоритетную цель действующим на ряде участков группам снайперов — уничтожение расчётов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) украинских войск.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, в рамках этой задачи командование 1 АК планирует выдвинуть на те участки фронта, где действуют и отмечены пуски ПТРК, дополнительные группы снайперов, нацеленных именно на борьбу с ними.

Ранее сообщалось, что в ответ на вооруженные провокации противника бойцы ВСУ из ПТУР 9К111 "Фагот" уничтожили огневую точку боевиков и превратили укрепление в обломки.

Также писалось, что украинские военные уничтожили огневую точку боевиков под Горловкой , из которой регулярно совершались обстрелы. Так украинские военные отомстили за своего бойца, которого противник ранил именно с этой позиции.

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