Снайперы боевиков охотятся на ПТУРы украинских военных: стали известны подробности
На отдельные участки фронта направлены дополнительные группы снайперов
Оккупационное командование т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" определило приоритетную цель действующим на ряде участков группам снайперов — уничтожение расчётов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) украинских войск.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook
По данным военного эксперта, в рамках этой задачи командование 1 АК планирует выдвинуть на те участки фронта, где действуют и отмечены пуски ПТРК, дополнительные группы снайперов, нацеленных именно на борьбу с ними.
Ранее сообщалось, что в ответ на вооруженные провокации противника бойцы ВСУ из ПТУР 9К111 "Фагот" уничтожили огневую точку боевиков и превратили укрепление в обломки.
Также писалось, что украинские военные уничтожили огневую точку боевиков под Горловкой , из которой регулярно совершались обстрелы. Так украинские военные отомстили за своего бойца, которого противник ранил именно с этой позиции.
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