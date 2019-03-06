Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

СНБО планирует реформировать "Укроборонпром", а Кабмин рассмотрит закон к выборам: главные темы дня

Сегодня, 11:00

В среду, 6 марта, определились главные темы, за которыми будут следить СМИ Украины и мира

СНБО планирует реформировать "Укроборонпром", а Кабмин рассмотрит закон к выборам: главные темы дня Украина В среду, 6 марта, определились главные темы, за которыми будут следить СМИ Украины и мира

На повестке дня среды, 6 марта, появились несколько важных тем, которые станут объектом пристального внимания украинской и мировой прессы.

Совет нацбезопасности и обороны проведет заседание. На повестке дня главный вопрос: реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и эффективность использования ресурсов для армии.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства. Планируют рассмотреть законодательство к выборам, а также целый ряд постановлений и законопроектов в экономике и социальной сфере.

Начальник Генштаба Виктор Муженко собирает совещание с представителями военно-дипломатического корпуса, чтобы обсудить развитие ВСУ и ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.

В Вене совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников (Китай, Великобритания, Германия, Франция, Россия) рассмотрят вопросы выполнения иранской ядерной программы.

О том, какими были главные новости вторника, 5 марта, и главные события дня, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Иран, СНБО, укроборонпром, Гройсман, муженко, генштаб ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость " СНБО планирует реформировать "Укроборонпром", а Кабмин рассмотрит закон к выборам: главные темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома"

Вчера, 21:42

По словам Йованович, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной

Гройсман назвал условие для снижения тарифов на газ в Украине

Вчера, 15:09

Премьер-министр предупредил о серьезных последствиях такого шага

Порошенко требует срочно расследовать хищения в "Укроборонпроме"

Вчера, 11:24

Глава государства уволил высокопоставленного чиновника и требует от правоохранителей установить истину в деле о хищениях в "оборонке"

Новая оптика и защита: в Украине для ВСУ модернизировали танк Т-80

1 марта, 10:46

Теперь танкисты смогут обнаруживать и уничтожать противника в любое время суток, а защита стала еще крепче

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Обильное питье: печальные последствия

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Премьер Хорватии предложил Украине решение конфликта на Донбассе

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла