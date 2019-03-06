СНБО планирует реформировать "Укроборонпром", а Кабмин рассмотрит закон к выборам: главные темы дня
В среду, 6 марта, определились главные темы, за которыми будут следить СМИ Украины и мира
На повестке дня среды, 6 марта, появились несколько важных тем, которые станут объектом пристального внимания украинской и мировой прессы.
Совет нацбезопасности и обороны проведет заседание. На повестке дня главный вопрос: реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и эффективность использования ресурсов для армии.
Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства. Планируют рассмотреть законодательство к выборам, а также целый ряд постановлений и законопроектов в экономике и социальной сфере.
Начальник Генштаба Виктор Муженко собирает совещание с представителями военно-дипломатического корпуса, чтобы обсудить развитие ВСУ и ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.
В Вене совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников (Китай, Великобритания, Германия, Франция, Россия) рассмотрят вопросы выполнения иранской ядерной программы.
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