Снег, дожди и похолодание: с какой погодой Украина встретит весну

До конца календарной зимы снова похолодает и 1 марта будем встречать даже с ночными морозами. Также в ближайшие дни по регионам будет кочевать мокрый снег и дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 26 февраля, в Украину на смену ураганам придет резкое потепление. На юге и частично на западе страны местами до +14. В остальных регионах 9-12 градусов. Осадки ожидаются только в западных областях – там будет дождь. В Киеве сухо и до +11. В Карпатах и юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; днем в карпатском регионе сильный дождь, местами с мокрым снегом.

В четверг, 27 февраля, на западе температура спадет на несколько градусов – будет всего 4-6 тепла и местами мокрый снег. В центре и на севере страны 6-8 градусов и дожди. Мокро будет в южных и восточных областях, но там теплее всего – до +13. В столице дождь и 4-6 градусов.

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В пятницу, 28 февраля, мокрый снег в западных областях и дождь на востоке. В остальных регионах страны сухо. При этом похолодает на востоке и юге до 5-7 градусов. Появится небольшой мороз ночью – от -1 до +1. В Киеве 4-6 тепла и временами даже солнечно.

В последний день зимы, 29 февраля, непогода переместиться с запада страны на восток, север и частично центр с югом – там пойдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха останется примерно такой же – 4-6 градусов, только на западе еще немного похолодает – 2-4 тепла. В Киеве 2-4 градуса выше нуля и мокрый снег.

А вот первый день весны, 1 марта, жители запада, Житомирской и Винницкой областей встретят со снегом. В остальных областях без осадков. Будет свежо – всего 2-4 градуса тепла, на юге до +7. При этом похолодает ночью до 4 градусов мороза. В столице днем до +4, ночью – до -4 и без осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине в последние дни сильно разбушевалась стихия – сильный ветер, дожди и мокрый снег доставили массу проблем украинцам: деревья падали на машины, обрывали линии электропередач, дороги заметало, более двух сотен населенных пунктов были без света. Читайте подробней о непогоде в Украине.

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