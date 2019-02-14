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Снег и дождь на День влюбленных: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:19

В Украину снова пришла непогода, однако продолжает держаться потепление

Фото: Сегодня
Снег и дождь на День влюбленных: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/516/326/5c65163260501.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/516/326/5c65163260501.jpg Украина В Украину снова пришла непогода, однако продолжает держаться потепление

Весенне тепло в Украину должно прийти после Дня влюбленных, а пока погода будет мерзкой. На большей части территории страны сегодня будет снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны будет довольно теплая погода – 2-4 градуса выше нуля, но будет мокро. Синоптики обещают снег с дождем во всех западных областях.

В центре и на севере страны также осадки в виде снега с дождем. Только в Полтавской области будет сухо, но облачно. Температура воздуха 0-2 тепла, в Сумской области – до -2. В Киевской области ожидается плюсовая температура, но не более 2 градусов и снег с дождем.

На востоке температура будет колебаться от -1 до -1, но осадков не прогнозируется. На юге будет теплее – до 5 градусов выше нуля и почти везде сухо, за исключением одесской области – там снег с дождем.

14 февраля в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине были обесточены более 80 населенных пунктов. Как передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, без света остались населенные пункты в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

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Тег погода, дождь, снег, синоптики, день влюбленных

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