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Снег и туманы: синоптик рассказала, какой будет погода 26 декабря

25 декабря, 15:49

После похолодания температура вновь поднимется

/ Фото: Сегодня

После необычно теплой погоды в Украине похолодает. 26 декабря в стране ожидается пониженное атмосферное давление, влажность, плотная облачность, туманы, дожди и даже мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в четверг пройдут дожди в большинстве областей, на западе будет преобладать уже мокрый снег. В южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы – вполне.

Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

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"Температура воздуха ближайшей ночью и завтрашнего дня практически одинакова: +3... +7 градусов, на западе около 0... +3 градусов, в Крыму до +9 градусов", – говорится в сообщении.

В Киеве 26 декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах 5-6 градусов тепла.

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Также синоптик уточнила, что к концу недели похолодает на 2-5 градусов, может выпасть мокрый снег.

Однако, как пишет Диденко, это похолодание не превратится в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением.

Напомним, погодная аномалия в Украине взбудоражила даже ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

Также мы писали, какой будет погода на Новый год.

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