Снега не ждите: прогноз погоды в Украине на начало недели

Ночью и утром в столице ожидается туман

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 13 января, температура существенно не изменится, сохранится теплая, как для зимы погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Карпатах ожидается ночью 5-10 градусов мороза, а днем до 5 градусов ниже нуля.

В Киеве – без осадков; температура ночью 0-2 градусов мороза, днем 4-6 градусов тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем была 7,6градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью -26,2 градуса в 1950 году.

Реклама

На 14 января синоптики прогнозируют также погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

В тренде Выход на работу после праздников: эксперты дали советы о планировании

Температура воздуха ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. В Карпатах будет 6-11 градусов мороза; днем 1-6 градусов тепла.

В столице во вторник будет сухо, только ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода в Украине на следующей неделе.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама