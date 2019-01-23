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Снегопад в Украине: в полиции сообщили о количестве ДТП

Сегодня, 20:44

Подавляющее большинство аварий произошли на дорогах Киева - 235 ДТП

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua.
Снегопад в Украине: в полиции сообщили о количестве ДТП //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b4/ace/5c48b4ace1a05.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b4/ace/5c48b4ace1a05.jpg Украина Подавляющее большинство аварий произошли на дорогах Киева - 235 ДТП

Патрульная полиция Украины информирует, что с начала суток среды по 17.00 уже поступило 851 сообщение о дорожно-транспортном происшествии со всей страны, в том числе 44 – с пострадавшими.

"С начала суток, по состоянию на 17 часов, по спецлинии 102 поступило 851 сообщение о ДТП со всей Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук.

В правоохранительном ведомстве не комментируют эти данные, а также не упоминают причины, приведшие к такому показателю ДТП.

При этом, согласно опубликованной ранее на этой же странице сводке по итогам суток 22 января, во вторник патрульные полицейские обработали 628 вызовов по ДТП по Украине. В течение же 21 января патрульные обработали 667 вызова о дорожно-транспортном происшествии по стране, а по итогам 20 января – 248 вызова по ДТП.

Позже на сайте Нацполиции Украины было опубликовано расширенное сообщение о ситуации с ДТП по состоянию на 17.00 среды.

Согласно нему, из упомянутого числа аварий 44 ДТП – с пострадавшими, "в результате которых травмированы 43 человека, один человек – погиб".

По данным Нацполиции, подавляющее большинство аварий произошли на дорогах Киева – 235 ДТП.

"87 ДТП полицейские зафиксировали на Киевщине, 56 – в Днепропетровской области и 54 – на Харьковщине. В Черниговской области в результате аварии погиб один человек", – говорится в сообщении.

Также в Патрульной полиции информируют, что по данным Укргидрометцентра в четверг, 24 января, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается значений снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см). В южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах страны гололедица.

"Призываем водителей в условиях снегопада быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим. Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники", - обратились в Патрульной полиции.

Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.

ДТП, полиция, снегопад, Украина

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