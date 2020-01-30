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Снежные метели и штормовой ветер: на Украину обрушится непогода (карта)

30 января, 08:02

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м / с

4 декабря отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото: Depositphotos

В Украине сегодня, 30 января, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. На страну обрушится сильный ветер – порывы будут достигать до 20 м / с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем небольшой мокрый снег, в Черниговской и Сумской областях в течение суток значительный мокрый снег, метели; только в южных и восточных областях днем ​​без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер, по прогнозам, будет западный, 7-12 м / с, но в большинстве областей ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, в южной части – 4-9 градусов тепла. А вот в Карпатах ударят морозы – 2-7 градусов.

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Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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