Снежный "ад" 2013 года может повториться: климатолог предупредила украинцев об опасности

Аномально теплая зима не означает, что уже можно расслабиться и ждать весеннее солнышко. Не исключено, что в марте Украину снова накроет осадками, и повторится снежный коллапс 2013 года. Такое мнение высказала Светлана Краковская, руководительница Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, в интервью "Буквам".

Напомним, в конце марта 2013 года Украину засыпало снегом, а Киев буквально парализовало полутораметровыми сугробами. Общественный транспорт остановился, а киевляне катались на улицах на сноубордах и лыжах:

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Светлана Краковская поясняет: то, что происходит в Украине в 2019-2020 годах – на самом деле засуха, ведь осадков в некоторых регионах выпало гораздо меньше нормы. И виновато в этом глобальное потепление. Оно же приводит к тому, что погода в Украине становится непредвиденной:

"У нас уже 8 месяцев, с июня-июля осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. При этом не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало всё. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата", – поясняет она.

По ее словам, такая погодная ситуация несет опасность не только для человека, но и для природы, и для экономики, ведь негативно отражается на будущем урожае.

"Много негативов может быть в сельском хозяйстве. Снега нет – а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть", – говорит эксперт.

Аграрии уже подсчитали: из-за теплой зимы в Украине подорожает хлеб. Ведь зерновых соберут на 10-15% меньше, и это при условии, что погода дальше не будет портиться. Февраль уже вряд ли исправит ситуацию. Независимо от того, будет ли сыпать снег, или греть солнце. Сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна.

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